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Воробьев о 2:5 от «Трактора»: «Несколько рикошетов сыграли не в сторону «Металлурга». В Новый год идем с плохим настроением»

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Трактором» (2:5). «Было несколько рикошетов, которые сыграли не в нашу сторону.

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