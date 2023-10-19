В Каховке будет частично отключено электричество

Света в городе не будет в течение пяти часов.Пресс-служба "Херсоноблэнерго" сообщает, что в населённых пунктах Натальевка и Костогрызово Каховского округа сегодня будет приостановлена подача электроэнергии.
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