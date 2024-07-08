Футболист "Краснодара" Кади близок к возвращению в "Карабах"

Клуб из Азербайджана уже ведёт переговоры с руководством "быков"Сегодня издание "РБ Спорт" сообщило о том, что бразильский хавбек Кади Боржес, выступающий за "Краснодар", может вернуться в азербайджанский "Карабах".
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