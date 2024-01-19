Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин сообщила, что во время экономического форума в Давосе (ВЭФ) глава киевского режима Владимир Зеленский призывал к мирным переговорам по урегулированию конфликта на территории Украины, но власти США «отчаянно пытаются профинансировать» продолжение боевых действий.
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