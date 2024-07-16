Игорь СМОЛИЧ Белорусско-украинская граница на протяжении последних нескольких лет остаётся тем местом, где в любой момент может начаться новый военный конфликт в Восточной Европе.
ПОЧЕМУ БЕЛОРУССИЯ ОТВЕЛА ВОЙСКА ОТ ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ
Комментарии
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Надежда Белугина
Зато хорошо вооружился.
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19 час.
Александр Почекунин
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19 час.
Александр Макеев
Угроза применения ТЯО - очень действенный аргумент! Не надо стесняться бряцать ТЯО. И России надо действовать по белорусски!!! Но без отвода войск с ЛБС, продолжая убивать по больше чем 2000 нацистов в сутки на передке и в тылу нацистов!
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12 час.
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