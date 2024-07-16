ПОЧЕМУ БЕЛОРУССИЯ ОТВЕЛА ВОЙСКА ОТ ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ

Александр Макеев

Угроза применения ТЯО - очень действенный аргумент! Не надо стесняться бряцать ТЯО. И России надо действовать по белорусски!!! Но без отвода войск с ЛБС, продолжая убивать по больше чем 2000 нацистов в сутки на передке и в тылу нацистов!