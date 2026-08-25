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Трамп сообщил о полном разминировании Омурзского пролива

Трамп сообщил о полном разминировании Омурзского пролива

Президент США Дональд Трамп сообщил о полном разминировании Омурзского пролива. «ВМС США только что сообщили мне, что все мины удалены и/или взорваны в международных водах Ормузского пролива», — написал он в Truth Social.

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