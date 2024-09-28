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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. О моей мечте в мире кино знают, у меня там много друзей, тот же Максим Лагашкин»

– Кем вы видите себя после завершении карьеры? – Знаете, тут много сторон. С одной, хочется попробовать себя в кино, хочется и в тренерстве.

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