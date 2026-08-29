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Judge rules against Trump over deporting students critical of Israel

Judge rules against Trump over deporting students critical of Israel

A federal judge ruled that the Trump administration violated the Constitution when it sought to deport international students critical of Israel.

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