Judge rules against Trump over deporting students critical of Israel

A federal judge ruled that the Trump administration violated the Constitution when it sought to deport international students critical of Israel.
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