Каждый мыслящий человек, если он, конечно, считает себя «сапиенс», периодически должен подвергать сомнению свою картину мира.
Обоснованные сомнения
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Гражданка Украины отобрала дубинку у российского полицейского в Петербурге.Уехала домой с дубинкой.
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11 час.
Вадим Скоробогатов
Даи просто БОЯТСЯ НАЦИКОВ И БАНДИТОВ ...ВОТ И НЕ ВЫХОДЯТ....ЗАПУГАНЫ и РАЗОБЩАНЫ.
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
УБЛЮДКИ НА ФОТО....
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10 час.
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