«Это только начало?»: крупные банки дали прогноз по рублю на осень

Российский рубль встретил начало осени заметным ослаблением. Банк России установил официальный курс доллара на 1 сентября на уровне 86,3793 рубля, евро – 100,5714 рубля, юаня – 12,8580 рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым