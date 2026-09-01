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«Это только начало?»: крупные банки дали прогноз по рублю на осень

«Это только начало?»: крупные банки дали прогноз по рублю на осень

Российский рубль встретил начало осени заметным ослаблением. Банк России установил официальный курс доллара на 1 сентября на уровне 86,3793 рубля, евро – 100,5714 рубля, юаня – 12,8580 рубля.

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