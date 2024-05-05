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«Лейкерс» в сезоне-23/24 заняли 15-е место по атакующей эффективности и 17-е – в защитном рейтинге

«Лейкерс» в сезоне-23/24 заняли 15-е место по атакующей эффективности и 17-е – в защитном рейтинге

«Лейкерс» в сезоне-23/24 заняли 15-е место по атакующей эффективности и 17-е – в защитном рейтинге. Калифорнийцы пробились в плей-офф через плей-ин и в первом раунде уступили «Денверу» со счетом 1-4.

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