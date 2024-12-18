Пассажиры cмогут заморозить транспортную карту "Тройка" на праздничные дни

В праздничные новогодние дни пассажиры могут воспользоваться функцией заморозки карты "Тройка". Об этом напоминает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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