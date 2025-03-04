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"Инфляция бешеная. Дорожает все" Перевозчики просят повысить тариф в Барнауле на 10 рублей

"Инфляция бешеная. Дорожает все" Перевозчики просят повысить тариф в Барнауле на 10 рублей

Предприниматели надеются, что стоимость проезда вырастет с 1 мая Перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с инициативой об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте до 45 рублей.

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