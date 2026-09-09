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IJoCP: стресс на работе вдвое повышает риск импотенции

IJoCP: стресс на работе вдвое повышает риск импотенции

Урологи из Второго филиала больницы Чжэцзянского университета выяснили, что накопление психологического стресса на работе критически ухудшает эректильную функцию у молодых мужчин.

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