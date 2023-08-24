Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Интер» Месси вышел в финал, Рубиалеса разносят за поцелуй с футболисткой, вывеску с именем Исинбаевой убрали со стадиона в Дагестане, контракт Мэттьюса с крупнейшим кэпхитом в НХЛ и другие новости

«Интер» Месси вышел в финал, Рубиалеса разносят за поцелуй с футболисткой, вывеску с именем Исинбаевой убрали со стадиона в Дагестане, контракт Мэттьюса с крупнейшим кэпхитом в НХЛ и другие новости

1. «Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх