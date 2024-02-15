Разыскиваемый Штатами Артем Усс опроверг слухи о покупке услуг для побега из Италии

Сын бывшего губернатора Красноярского края вернулся в Россию весной 2023 года.Сын бывшего губернатора Красноярского края Артем Усс сообщил, что побег из-под домашнего ареста в Италии не был спланированной операцией и стал внезапным для него самого.
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