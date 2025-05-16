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Путин и Трамп готовят переговоры без Зеленского: встреча в Турции на грани срыва

Путин и Трамп готовят переговоры без Зеленского: встреча в Турции на грани срыва

Президент Путин инициировал переговоры с Трампом в Турции без Зеленского. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским осталась в Стамбуле, но из-за задержки украинской стороны встреча перенесена.

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