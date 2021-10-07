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КАК РЫЦАРЬ ПРИНЦЕССУ ВЫЗВОЛЯЛ

КАК РЫЦАРЬ ПРИНЦЕССУ ВЫЗВОЛЯЛ

Рыцарь снял шлем и нацепил очки. Внимательно оглядел башню принцессы и дракона, развалившегося у основания.

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Виктор Окунев
А мне нравятся такие рассказики...
Виталий Венгер
Сказка ложь, но в ней намек. Намёк на нынешнею политическую ситуацию. Под принцессу пойдет любая страна с "недоразвитой демократией", а под рыцаря страна, считающая себя "сверхразвитой демократией". Ну а дракон, это же вымысел, предлог для вмешательства.
Yvan
Актуальная сказка!

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