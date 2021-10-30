Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

СIIE в Шанхае является хорошей возможностью перезапустить торгово-логистические цепочки после пандемии COVID-19 -- политолог из Кыргызстана

Бишкек, 29 октября /Синьхуа/ -- Китайское международное импортное ЭКСПО /СIIE/, которое пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, -- это хорошая возможность перезапустить торгово-логистические цепочки после пандемии коронавируса нового типа /COVID-19/.

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