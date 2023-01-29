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Серхио Агуэро: «Месси легко сыграет на ЧМ-2026, если продолжит в том же духе. Пока он наслаждается»

Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси при желании сможет сыграть на ЧМ-2026. «Если он продолжит в том же духе, то, думаю, легко сыграет на ЧМ-2026.

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