Кирби: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

REUTERS/Kevin Lamarque Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что оскорбительные высказывания главы США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина связаны с угрозами национальной безопасности страны, которые якобы исходят от России.
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