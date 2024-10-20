Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 49 во 2-м матче за «Вегас» в сезоне. Результат по сэйвам – 2-й за карьеру в лиге

Вратарь «Голден Найтс» принял участие в матче против «Пантерс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне у 27-летнего россиянина 1 победа в 2 играх при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.
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