Джоэл Эмбиид забросил фантастический трехочковый под сирену

Джоэл Эмбиид забросил фантастический трехочковый под сирену

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид завершил первую четверть матча против «Индианы» фантастическим трехочковым попаданием под сирену.

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