Банка «Гефест» лишили лицензии по решению ЦБ

Кредитная организация по итогам 2023 находится в четвертой сотне по размеру активов.В сообщении ЦБ об отзыве лицензии говорится, что «Гефест» был неэффективен и долгое время приносил убыткиЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест», назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.