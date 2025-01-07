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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин остался без очков в 1450-м матче в регулярках НХЛ. У него 5 бросков в створ за 16:42 с «Баффало»

Капитан «Вашингтона» не отметился в игре регулярного чемпионата с «Баффало» (3:4 Б).  39-летний россиянин является рекордсменом среди российских игроков в НХЛ по числу матчей.

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