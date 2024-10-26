Флик назвал главную силу «Барселоны» перед матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Ла Лиге.Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Ла Лиге.