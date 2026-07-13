НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

496 подписчиков

Синий свет LED ускорил синтез сложных молекул для новых лекарств в лаборатории

Синий свет LED ускорил синтез сложных молекул для новых лекарств в лаборатории

Сложность против скорости В поиске новых лекарств фармацевты стремятся к молекулам с трёхмерной архитектурой: чем объёмнее молекула, тем точнее она вписывается в биологическую мишень и тем реже вызывает побочные эффекты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии