Синий свет LED ускорил синтез сложных молекул для новых лекарств в лаборатории

Сложность против скорости В поиске новых лекарств фармацевты стремятся к молекулам с трёхмерной архитектурой: чем объёмнее молекула, тем точнее она вписывается в биологическую мишень и тем реже вызывает побочные эффекты.
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