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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сайнс одержал 4-ю победу в «Ф-1»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим по итогам Гран-при Мехико. Для испанца, покидающего Скудерию в конце сезона, победа стала четвертой в «Формуле-1».

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