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«Никс» и Кэм Реддиш работают над обменом игрока

Форварда «Нью-Йорка» Кэмерона Реддиш, скорее всего, покинет команду в ближайшее время. Как сообщает обозреватель New York Daily News Стефан Бонди, представители игрока работают вместе с клубом над потенциальным обменом.

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