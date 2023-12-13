Республиканцы демонстративно покинули встречу с Зеленским — The Guardian

Украинский президент не смог заинтересовать американских политиков своей речью.Британская газета The Guardian сообщает, что Владимир Зеленский не смог произвести впечатление на членов Республиканской партии США, из-за чего они демонстративно покинули место проведение встречи.
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