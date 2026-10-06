Сорвавшийся со скалы в Прикамье мальчик находится в тяжелом состоянии

В Кунгуре Пермского края ребенок сорвался со скалы на территории бывшего карьера. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы КМО.
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