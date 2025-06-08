Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Давай, бери побольше, это ж не наше": 2-е приезжих выбили банковскую карту из рук 11-летнего мальчика, а затем использовали её на себя

"Давай, бери побольше, это ж не наше": 2-е приезжих выбили банковскую карту из рук 11-летнего мальчика, а затем использовали её на себя

Avia.pro - СМИ В одном из магазинов Орска произошла эта история. Двое приезжих, случайно или намеренно, выбили банковскую карту из рук 11-летнего мальчика, а затем использовали её для своих покупок.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Новости Орска  не упоминают вообще  об этом  якобы  событии. Комментаторы, проверяйте  все  опусы.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Не  все. Сбербанк  не поднял.
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8 час.
Владимир Соколов
поднял))зависит где платишь
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8 час.
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