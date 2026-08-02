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Раздел имущества, отмена брачного контракта и новые слухи: как живет Джиган после развода с Оксаной Самойловой

Раздел имущества, отмена брачного контракта и новые слухи: как живет Джиган после развода с Оксаной Самойловой

Свой день рождения 2 августа рэпер Джиган впервые за долгие годы встретит холостяком. Музыканту исполняется 41 год, а позади — почти 14 лет брака с Оксаной Самойловой.

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