Почему при оформлении вида на жительство теперь придётся снова доказывать отсутствие судимости? Какие именно судимости станут основанием для отказа в гражданстве? Вернут ли пожизненный запрет на въезд для осуждённых иностранцев? И останется ли трёхмесячный срок действия справки о несудимости? Юрист Дмитрий Ярошенко ответил на вопросы российских соотеч.
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