Поче­му при оформ­ле­нии вида на житель­ство теперь при­дёт­ся сно­ва дока­зы­вать отсут­ствие суди­мо­сти? Какие имен­но суди­мо­сти ста­нут осно­ва­ни­ем для отка­за в граж­дан­стве? Вер­нут ли пожиз­нен­ный запрет на въезд для осуж­дён­ных ино­стран­цев? И оста­нет­ся ли трёх­ме­сяч­ный срок дей­ствия справ­ки о несу­ди­мо­сти? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­ч.