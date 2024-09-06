Подросток, планировавший воевать за Украину, убил всю семью в день рождения отца

Первоначально мальчик попытался сбить следствие с толку В Италии в небольшом городке Падерно-Дуньяно, расположенном недалеко от Милана, 17-летний подросток жестоко расправился со своей семьей: отцом, матерью и 12-летним братом, пишет pronedra.