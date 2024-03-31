Помощник президента РФ Мединский: школьники не останутся без обществознания

Владимир Мединский, помощник главы российского государства, председатель Российского военно-исторического общества, экс-министр культуры, заявил, что отмена предмета обществознание у учащихся 6-8 классов не лишит детей знаний.
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