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Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату

Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату

Ущерб для бюджета региона составил 79 миллионов рублейСоветский районный суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.

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