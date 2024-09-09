Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату

Ущерб для бюджета региона составил 79 миллионов рублейСоветский районный суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.