Меркурис: Европа не станет трогать активы России из страха оказаться на крючке

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ЕС не будет трогать замороженные российские активы из-за страха оказаться на крючке, так как Россия в конце концов придет забрать свои сбережения.
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