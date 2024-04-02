80-летию со дня рождения А. А. Сереброва посвящается

Александр Александрович Серебров Наблюдать космические пределы как самую близкую реальность, а родную планету как далекий оазис жизни – с недосягаемого для ее обитателей расстояния – то, к чему стремился и чего достиг Александр Серебров, четырежды покоривший открытый космос, работавший на станции «Мир» и участвовавший в ее научной и практической разработке.