НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

503 подписчика

Депутат Останина внесла законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Останина внесла законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуме обсуждается законопроект об отмене ЕГЭ. Что придет на смену единому экзамену и почему школьное образование может измениться? Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал неотъемлемой частью жизни российских школьников уже на протяжении многих лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии