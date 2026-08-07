Депутат Останина внесла законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуме обсуждается законопроект об отмене ЕГЭ. Что придет на смену единому экзамену и почему школьное образование может измениться? Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал неотъемлемой частью жизни российских школьников уже на протяжении многих лет.