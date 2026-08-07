Депутат Останина внесла законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуме обсуждается законопроект об отмене ЕГЭ. Что придет на смену единому экзамену и почему школьное образование может измениться? Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал неотъемлемой частью жизни российских школьников уже на протяжении многих лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии