У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии»

Лионель Месси не набрал ни одного очка по «гол+пас» в составе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец провел в составе парижан 4 матча в плей-офф Лиги чемпионов.
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