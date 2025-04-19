Долги заставляют Волочкову продать свою петербургскую квартиру Юлия ЧелкановаБалерина Анастасия Волочкова приняла решение продать свою квартиру в Санкт-Петербурге, что стало неожиданной новостью для ее поклонников и поклонниц.
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