Долги заставляют Волочкову продать свою петербургскую квартиру Юлия ЧелкановаБалерина Анастасия Волочкова приняла решение продать свою квартиру в Санкт-Петербурге, что стало неожиданной новостью для ее поклонников и поклонниц.