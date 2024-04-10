В Японии создан материал с магнитной левитацией без внешнего питания

Разработка создана на базе графита, частицы которого заключены в оболочку из оксида кремния.Учёные из Японии смогли создать материал, который обладает способностью к магнитной левитации, но при этом у него отсутствует необходимость внешнего питания.
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