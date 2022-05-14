Фетисов о вылете Овечкина: «Разочарование есть, но сезон не прошел зря. Забил 50 шайб, приближается к рекорду Гретцки»

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин провел хороший сезон.  Сегодня «Вашингтон» завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Флориде» (2-4) в первом раунде.

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