ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву: поражены объекты противника сразу в нескольких районах Сегодня утром ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам противника в Киеве и области.
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ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву: поражены объекты противника сразу в нескольких районах Сегодня утром ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам противника в Киеве и области.
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