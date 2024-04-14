Воскресенье, 1️⃣4️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🚀День войск противовоздушной обороны 🇷🇺День медицинской службы уголовно-исполнительной системы 🤣Международный день внезапного смеха 👩‍❤️‍👨День бывших супругов 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1801 год - русским Императором Александром I была упразднена Тайная экспедиция при Сенате и запрещены пытки при допросах 📔 1848 год - в России под председательством Дмитрия Бутурлина создан секретный комитет по цензуре за печатью 📔 1908 год - вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон» 📔 1923 год - при Академии наук СССР (ныне - РФ) создано крупнейшее в мире научное издательство «Наука» 📔 1927 год - в Швеции выпущен первый автомобиль марки Volvo 📔 1929 год - в Монте-Карло стартовали первые автогонки Гран-при Монако 📔 1945 год - в Москве основан Главный ботанический сад Академии наук СССР 📔 1961 год - указом Президиума ВС СССР принято звание "Лётчик-космонавт СССР".