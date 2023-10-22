В Бийск приехала передвижная выставка "Поезд Победы"

10 вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны, а в этом году выставка пополнилась вагоном о военных трибуналах - Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском С 22 по 24 октября жители Бийска и соседних районов смогут посетить масштабную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны.