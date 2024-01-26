Джеймс, Дончич, Адетокунбо и Йокич начнут Матч звезд НБА в стартовых пятерках

НБА опубликовала имена десяти баскетболистов, вошедших в стартовые составы на Матч звезд-2024. «Восток»: защитники Тайриз Халибертон («Индиана») и Дэмьен Лиллард («Милуоки»), форварды Джейсон Тэйтум («Бостон») и Яннис Адетокунбо («Милуоки»), центровой Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).
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