Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела личный прием жителей

На прием к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской пришли 17 человек. Жителей интересовали вопросы по земельным отношениям, работе управляющих компаний, неправомерным счетам за ЖКУ и другие.
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