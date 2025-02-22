Первоклассница успела спасти 4-месячного брата: трое детей погибли при пожаре в Курганской области

Страшный пожар в Курганской области унес жизни трех детей. Малыши остались в частном доме без присмотра родителей.
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